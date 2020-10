Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Alejandro (37, Carabayllo). Doctora Moro, estoy indignado completamente con Lucero, mi actual pareja. ¿Sabe lo que hizo? Fue capaz de robarme, así como lo lee. Y lo peor de todo es que no sé si es la primera vez, ya que soy muy despistado con mis finanzas. Eso me pasa por meterme con una chibola.

Le cuento que yo le llevo 17 años a mi novia. Ella tiene 20 y como comprenderá es “loca de las redes sociales”. Yo siempre la consiento en todo lo que me pide: ropa, zapatos, accesorios y demás. Pero el último mes abusó de mi nobleza y le dije que en octubre no gastaría ni un sol en ella y esperaba que me entienda. No obstante, Lucero se enojó mucho y me dijo que solo le comprara un aro de luz. Yo ni sabía qué era ese aparato, pero resulta que todas las famosas lo utilizan porque son ideales para ver mejor al aplicar maquillaje, ver el rostro con claridad, etc. Pese a los esfuerzos y disfuerzos de mi gatita, así le digo de cariño a Lu, yo me mantuve firme en mi decisión. Lastimosamente, me llevé una gran decepción. Yo dejé un dinero en el cajón para pagar el internet, eran 150 soles que cuando fui a buscarlos, no estaban. Por un momento pensé que los había perdido, pero ese mismo día vi llegar a Lucero con el bendito aro de luz más unas botas. Ella no trabaja, así que le pedí explicaciones, entonces entre llantos me confesó que había tomado el dinero.

Desde ese día no le dirijo la palabra y quiero que se vaya de mi casa. No confío en ella y para mí, el acto de robar es muy bajo, mucho peor robarle a alguien que te da todo a manos llenas. ¿Qué hago, doctora?

Ojo al consejo

Querido Alejandro, entiendo tu malestar y si tu decisión es firme, conversa con tu pareja.

Yo te aconsejo sopesar las cosas. Como tú mismo reconoces, Lucero es muy joven y a veces en esta etapa las personas actúan sin pensar. Quizás esta chica tiene muchas cualidades. Tómate el tiempo de evaluar bien las cosas, no reacciones con la cabeza caliente.