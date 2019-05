Me siento confundido

Por: Magaly Moro

Rodrigo (39 años, Chorrillos). Tengo una relación de tres años con una gran mujer, su nombre es Olga y llevamos una linda relación. De hecho, hace pocos meses comenzamos a convivir y tenemos planes de casarnos. Sin embargo, todo cambió una tarde, después de que Ximena llegara a la empresa donde trabajo.

Cuando mi jefe la presentó ante todos quedé admirado por su belleza, pero la prejuzgué pensando que era una chica sumamente superficial y vacía.

Al poco tiempo de tratarla, me di cuenta que estaba en un error, que era una chica muy inteligente e interesante. Siempre tiene tema de conversación y sabe salir de manera airosa de los problemas. Sin duda, es un encanto.

Doctora, sé que no debería tener esos pensamientos sobre ella, pero no puedo evitarlo. La he imaginado por la noches entre mis brazos. Incluso, ya no me apetece tener intimidad con mi pareja, porque no dejo de pensar en los encuentros que tendría con Ximena si tan solo le declarara mi amor y dejara todo atrás.

Sé que a mi compañera de trabajo no le soy indiferente, lo noto en sus palabras y en su manera de mirarme, hasta en su trato, pero temo echar todo a perder.

Me une un fuerte amor por Olga, hemos vivido tantas cosas juntos que no imagino mi vida sin ella y no quisiera lastimarla. Por ello, he pensado proponerle a mi pareja tener una relación libre, de esas modernas.

¿Qué me aconseja, señora Moro? No quisiera que este sentimiento por Ximena me desborde hasta perder el control. Realmente no quiero actuar por impulso.

OJO CONSEJO:

Rodrigo, debes guardar la calma. Lo que sientes por Ximena es solo una atracción. Intenta mantener distancia y enfoca tu mente en otras actividades. Mucha suerte.

