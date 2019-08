Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Susana (39 años, Los Olivos). Doctora Moro, mi marido me tiene cansada con sus opiniones ofensivas respecto a mi carrera.

Soy administradora y Sergio es médico pediatra. Desde que lo conocí, supe que era recontra apasionado con su profesión, eso fue una de las cosas que me enamoraron de él. Sin embargo, siempre tuvo comentarios extraños sobre otras carreras. Recuerdo que me decía: “Ser profesora es fácil, solo tienes que estar parada unas horas; lo mío es adrenalina”. Al inicio yo pensaba que era de broma, pero con el pasar de los meses veía que de verdad esa era su forma de pensar. En algunas ocasiones, también lanzó opiniones respecto a la administración, lo que me enojó demasiado, pero lo dejé pasar.

A pesar de eso, tenía otras cualidades que me encantaban y precisamente esas hicieron que me case y tenga 2 hijos con él. No fue fácil nuestro matrimonio, pero se logró. Siempre busqué entender esa actitud déspota y prepotente que tenía, pero sin darme cuenta mi autoestima cada vez disminuía. A veces pienso que Sergio tiene razón, que de los dos él tiene un trabajo más sacrificado, “salvando vidas” como lo recalca siempre, y yo al final del día solo soy una mujer sacando cuentas que no aporta en nada a la sociedad.

Doctora, estas apreciaciones son tan frecuentes en mi hogar que mis hijos ya han empezado a valorar más a su papá, le perdonan todo. Cuando hay actividades en sus colegios y no vamos los dos por trabajo, solo se enojan conmigo.

Ayúdeme, me siento menos que él, ¿qué hago?

Ojo, consejo

Una persona que ama, no crítica ni minimiza tu trabajo. Date cuenta que ese hombre solo busca dañar. Tenerlo cerca de tu familia no les hará bien. Reflexiona.