Renato (26 años, Barranco). Doctora, tengo nueve meses con Sonia, una chica a la que conocí en una discoteca por amigos en común. Desde el día en que nos vimos, tuvimos una conexión muy fuerte; después de esa salida, compartimos números, redes sociales y, sin pensarlo mucho, luego de un mes ya éramos enamorados oficiales.

Nuestra relación fue al comienzo un poco extraña, pero supuse que era algo normal por el poco tiempo de conocerla. Sabía que le gustaba mucho el género urbano, el reggaetón, sobre todo un artista llamado “Mike Bahía”, porque cuando tuvimos nuestra primera cita no dejaba de cantar la canción “Buscándote”.

Ese fanatismo por el reggaetonero me parecía tierno, porque me hacía verla como una niña, a pesar de que las canciones no eran de mi género favorito.

Después, nuestra relación tuvo algunos problemas. Precisamente luego de una discusión, yo le regalé una entrada doble para que vaya a ver a su cantante favorito, que venía a Perú. Como era de esperarse, se emocionó demasiado y me pidió que fuera su acompañante para esa noche.

Sin embargo, al llegar el día, el concierto se canceló por razones que en ese momento no se conocían. Grande fue mi sorpresa cuando Sonia se enojó conmigo por aquel suceso y me dijo que era mi culpa por haber ido al show con una actitud negativa. Yo no supe cómo reaccionar y sonreí; ella, al ver eso, me empujó y terminó con la relación. Doctora, ya han pasado días y sigo sin entender su actitud. No sé si llamarla o dejar las cosas así, ¿Qué hago?

CONSEJO

Renato, la actitud de Sonia fue muy inmadura; sin embargo, lo mejor será que hables con ella para terminar la relación en buenos términos. Mucha suerte.

HAY MÁS...