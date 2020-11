Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Blanca (23, Comas). Doctora Moro, estoy a punto de colapsar y no de tristeza, sino de ira. No puedo creer que haya perdido dos años de mi vida con un canalla, que se cree que por tener varias chicas, es un bacán.

¿Cómo no me pude dar cuenta de la persona que tenía al lado? Discúlpeme si empiezo esta carta con tantos reproches, pero me siento burlada, ahora mismo soy el hazmerreír del barrio y todo gracias a Gonzalo.

Nosotros tuvimos una larga y complicada relación, pese a ello yo jamás lo engañé. A estas alturas no me haré la víctima, tuve malas actitudes y fui muy orgullosa; sin embargo, eso no justifica que él me haya engañado tan descaradamente.

Señora Moro, yo en varias ocasiones terminé con él porque sentía que la relación ya no daba para más, pero ese sujeto siempre regresaba a rogarme y llorarme para que nos diéramos otra oportunidad.

Doctora, si lo hubiera visto en los estados en que me hablaba, quizás también se le hubiera ablandado el corazón. La última vez Gonzalo me volvió a terminar, como siempre. Esta vez la ruptura fue muy dolorosa para mí, estuve sumergida en una fuerte depresión y fue entonces que me enteré que ya estaba con otra.

Las mentiras tienen patas cortas y un propio pariente suyo fue quien me contó de este romance que, ¿nació de un día para otro? Por favor, él estuvo en coqueteos desde antes.

Me pregunto, ¿por qué me tuvo que buscar si no me quería? Siento mucho rencor, necesito un consejo. Ayúdeme.

Ojo al consejo

Querida Blanca, me pongo en tus zapatos y entiendo tu dolor, pero créeme, la venganza nunca es buena. Lo que te aconsejo es que busques ayuda psicológica para poder enfrentar esta ruptura, estoy segura que el acompañamiento de un profesional te ayudará a ver esta situación desde otra perspectiva y sanarás esas heridas que ahora te causan dolor. Estarás bien.