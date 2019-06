Me tiene harta con Rosalía: "Hasta cuando estamos en la cama, quiere que le baile como ella"

Gabriela (22, Surco). Doctora Moro, aunque muchos de mis amigos dudan de sus consejos, yo estoy segura de que usted sí es real y me podrá ayudar.

Le cuento que hace 6 meses mantengo una relación con Joaquín, un apuesto comunicador que me cautivó en una discoteca mientras bailábamos reggaetón. No tengo vergüenza en confesar que ambos tenemos un gran gusto por el género urbano, pero todo ha cambiado en este último mes, desde que mi pareja escuchó la música de una tal Rosalía.

Aunque al principio me rehusé a buscar información de esta chica, al ver que cada vez más personas hablaban de ella, no me quedó otra que ingresar a Google para conocerla más. Resulta que es una cantante española que, además de haber recibido varios premios importantes últimamente, tiene un cuerpazo y es muy guapa.

No le tengo fastidio a ella, sino a mi novio, que hasta cuando estamos en la cama, quiere que le baile como si fuera Rosalía. Incluso, me ha pedido que me meta a clases de flamenco e imite su acento español. Lo peor es que cada vez que me peleo con él porque me siento desplazada por esta artista, Joaquín siempre me dice: “Rosalía, madre mía, bájale”. Esta frase es parte de su última canción “Aute Cuture”.

Creo que mi novio se está obsesionando con esta chica y me enfurece porque, por ejemplo, a mí me gusta J Balvin y no por eso le pido que me hable como colombiano o que me cante “Mi gente”. Creo que todo esto es una verdadera falta de respeto y espero no estar exagerando. Doctora, ¿qué hago?