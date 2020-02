Me traicionó en San Valentín: La vi aferrada al brazo de otro hombre

Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Sergio (28 años, San Miguel). Querida doctora Moro, estoy con el corazón destrozado. El día que debió ser uno de los más románticos de mi vida, terminó siendo uno de los más dolorosos. Llevo saliendo con Valeria casi dos años y, debido a que ambos somos unas personas muy ocupadas por nuestros trabajos, jamás hemos podido pasar el Día de los Enamorados juntos.

Este año decidí que sería distinto, por ello planeé una cena romántica frente al mar y compré sus flores favoritas.Sin embargo, cuando la esperaba fuera de su trabajo para sorprenderla, la vi salir con su compañero de trabajo.

Grande fue mi sorpresa al verla aferrada al brazo de otro hombre, mientras ambos se reían con mucha confianza. Evidentemente, la encaré allí mismo, pero ella lo negó todo, doctora. Él, por su parte, me reiteró que Valeria era simplemente una buena amiga suya.

En ese momento, no escuché más y me fui a casa furioso. Luego de un par de horas, Valeria me llamó y me acusó a mí de arruinar la noche, pues estaba cansada de mis celos enfermizos. Traté de arreglar las cosas, pero ella terminó conmigo. Intenté llamarla de nuevo, pero jamás contestó. Pasé San Valentín de la peor manera, doctora. La verdad, no sé qué hacer ahora, no creo que yo sea el culpable de la situación pero me siento terrible.

Es más, estoy seguro que reaccioné como lo haría ella si me viera con otra mujer. Necesito que me aconseje. Mis amigos me dicen que todo es una excusa de Valeria para acabar nuestra relación. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Sergio, lamento mucho todo lo ocurrido, especialmente en una fecha tan especial. Te aconsejo que, primero, intentes hablar con Valeria y escuches su lado de la historia. Probablemente todo sea un mal entendido. Sin embargo, no te ciegues. Si sientes que ella realmente te fue infiel, no dudes en poner fin a la relación. Espero puedan hablar y solucionar las cosas. Suerte.