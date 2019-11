Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Juan (28 años, Carabayllo). Doctora Magaly, le escribe un hombre confundido que no sabe qué hacer respecto a su relación sentimental.

Estoy perdidamente enamorado de Luz. Desde hace un año somos enamorados. Me costó mucho que aceptara ser mi pareja. Ella siempre me decía que lo mejor era que fuéramos amigos; ahora, creo entender porque no me aceptó desde un inicio.

Ella estudió Literatura en la universidad y desde que nos hicimos enamorados, Luz siempre intentó contagiarme su interés y entusiasmo por los libros. A mí, la verdad, me llamaba mucho más la atención los artículos de actualidad y cuentos.

Cada vez que conversábamos sobre política o situaciones de la vida, me citaba frases de autores que yo conocía, pero que no había leído. Hubo ocasiones en las que me dijo que no la entendía porque no leía libros. Eso me fastidiaba y discutíamos. En una oportunidad, me confesó que conmigo se restringe en algunos temas de conversación porque no tengo los conocimientos que ella sí. Eso me dolió.

Luz me trata como un ignorante. En el último mes, hemos tenido varios enfrentamientos por ese tema.

Le he dicho que si bien no conozco o no he leído a algunos autores, puedo, sin ningún problema, conversar de cualquier tema porque tengo mis propios puntos de vista.

Doctora, creo que ella siempre pensó que era un hombre poco inteligente y por eso no quería estar conmigo. A pesar de este problema, la amo. ¿Qué puedo hacer, doctora Moro, para que Luz deje de tratarme de esa forma?

Ojo al consejo

Estimado Juan, dialoga con Luz, pero evita las discusiones. Hazle entender cómo te hace sentir ella con el trato que te da en ese aspecto. Deben solucionar ese problema porque, de lo contrario, su relación se acabará. Las parejas deben respetarse mutuamente y apoyarse en todos los aspectos, no juzgarse. El buen trato es indispensable. Pídele que sea menos ofensiva. Suerte.