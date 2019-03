Mi amiga solo vive por él

Por: Magaly Moro

Manolo (37 años, El Agustino). Doctora, estoy muy preocupada por Nohelia, una de mis buenas amigas.

Ella tiene una relación con Leonidas desde el 2015 y creo que por él está perdiendo los papeles, ya que muchas veces se priva de cosas y de actividades que normalmente hacía cuando estaba soltera.

Conocí a Nohelia desde que éramos cachimbos en la universidad. Siempre fue una mujer tierna, sociable e inteligente; cada vez que íbamos a las reuniones, ella era la más animada y bailarina. Doctora, esa mujer era pura luz.

Sin embargo, desde que inició su relación con este sujeto, lo único divertido que hace es quedarse en su casa, atendiéndolo; ya ni siquiera ejerce su carrera ni sale a pasear con sus amistades.

Muchas veces le he escrito por WhatsApp y le he preguntado si Leonidas la maltrata o la agrede de alguna forma, pero ella lo ha negado. Yo no sé que pensar, porque su amiga que vive muy cerca me ha dicho que el joven es muy caballero y bueno.

Señora Moro, quiero que me diga cómo ayudarla. No sé cómo actuar. Ya no quiero verla fingiendo algo que no es.

Hace unos días, la encontré junto a su pareja en el supermercado cerca de mi casa y decidí acercarme. Él fue muy amable conmigo, pero ella estaba a la defensiva. Cuando le dije que había una reunión de la universidad, lo rechazó de inmediato, a pesar de que Leo le decía: “Anda amor, distráete”.

Esa conversación me dejó muy confundido. No sé si él tiene la culpa o es ella la que se aferra demasiado a su novio. ¿Qué hago, doctora Moro?

CONSEJO:

Manolo, busca el apoyo de sus familiares o amigos cercanos; quizás ellos puedan darte respuestas sobre su comportamiento. Mucha suerte.

