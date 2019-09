magaly moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Emiliano (39 años, Villa El Salvador). Me siento traicionado, señora Moro, engañado por Fanny, mi enamorada desde hace 6 meses. Durante todo este tiempo lo nuestro ha sido de ensueño, pero desde la última vez que hablamos siento que nada está bien. El pasado fin de semana fui a su casa y luego salimos a comer. Durante la cena tuvimos distintas conversaciones, entre ellas sobre nuestras exparejas. Todo iba bien hasta que me confesó que todavía guarda recuerdos de Joaquín, su anterior enamorado, con quien tuvo un romance de más de 3 años. Me dijo que no lo ama, pero que su relación fue bonita.

Al principio, intenté tomarlo de la mejor forma; sin embargo, cada vez que lo recuerdo los celos me invaden y hacen que me enoje con ella. Ahora soy yo quien está en su vida. Sé lo importante que fue su ex para ella, pero si aún lo extraña, tal vez no deba seguir a mi lado. El problema es que a raíz de eso tuvimos una discusión y yo fui muy cruel. Le dije que no merecía mi amor, que si lo extrañaba, que vaya a correr a sus brazos, que yo no seré el “plato de segunda mesa”. También le dije que no estaba tan seguro de lo que sentía por ella. Todo eso por ira, por esa maldita ira que no puedo controlar.

Desde ese día no me ha vuelto a escribir. La noto distante, creo que mis palabras la han herido más de lo que me puedo imaginar. Sé que nada justifica mi accionar, pero tan solo pensar que está en los brazos de otro me vuelve loco y me descontrolo. ¿Qué puedo hacer, doctora? No quiero perderla. Ayúdeme, por favor.

OJO CONSEJO:

Emiliano, hay varios puntos que debes de tener en claro. En primer lugar, ella es tu enamorada, no un objeto que te pertenece. Fanny dijo que guarda recuerdos, pero no que lo ama. Todos atesoramos momentos de lo que nos hizo feliz. Aunque su comentario no era necesario, tampoco debiste tratarla de esa manera. Intenten conversar y arreglar el problema.