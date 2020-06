Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Alejandro (26 años, Comas). Estimada señora Magaly, no soy capaz de dirigirle la palabra a Margot, mi novia. Acabo de ver mi estado de cuenta y está en cero, sin nada. Pensé que era un error del sistema, pero no.

He llamado al banco y me acaban de confirmar que mi chica se ha gastado todo el dinero en ropa, carteras y zapatos de diferentes tiendas en línea.

Mire, cuando conocí a Margot supe que era una compradora compulsiva. No se medía en lo absoluto y siempre acababa sobregirando su tarjeta de crédito. Claro que yo la ayudé en todo el proceso y, luego de dos años de relación y un terapeuta de por medio, gastaba lo justo y necesario.

Ahora que estamos conviviendo juntos, ambos nos encargamos de pagar todas las deudas del hogar y de los gustitos que nos damos de vez en cuando. Sin embargo, por el tema de la cuarentena, me han reducido el sueldo a un 50%, pero no se lo dije a mi enamorada para no preocuparla. Ella no tiene trabajo actualmente.

El sábado pasado me preguntó si podía comprarse una casaca para salir en invierno. “Claro que sí, amorcito”, le respondí inocentemente. Es decir, solo era una prenda que, probablemente, no costaría más de setenta soles. ¡Pero me equivoqué, doctora! Me mintió y se gastó todo lo que tenía en mi tarjeta.

Por su parte, ella insiste que no fue mucho y que no sabía que estaba ganando tan poco. No solo me molesta su enfermizo hábito que pensé ya había superado, sino su falta de consideración por la situación que estamos atravesando. ¿Debería terminar con ella?

Ojo al consejo

Estimado Alejandro, tu enojo es comprensible. Te sugiero que hables seriamente con Margot y le dejes en claro que tiene un problema y que necesita nuevamente buscar ayuda p´rofesional, especialmente cuando las cosas no andan bien para nadie actualmente.

Por el momento, te sugiero que hables con tu banco y canceles todas las compras. Paciencia y suerte