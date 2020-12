Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Adriana (30 años, Comas). Doctora Magaly, soy una mujer que cada año espera la llegada de la Navidad con mucha alegría. Me encanta esta fecha porque es sinónimo de felicidad, reconciliación, unión y esperanza.

En años anteriores solía organizar reuniones en casa con mis padres, tíos y primos. Sin embargo, entiendo que esto ya no es posible debido a la pandemia. De todas formas, tenía planeado tener una cena muy bonita con mi familia nuclear, incluyendo a mi enamorado Rubén, con quien estoy a punto de cumplir un año de relación.

Sin embargo, esta idea está a punto de irse al tacho por la actitud de mi novio. Hace unos días, él me reveló que no le gusta la Navidad, es más, según sus palabras, la detesta. Me quedé muy desconcertada y desilusionada al escucharlo.

Me contó que cuando era niño, las navidades usualmente las pasaba solo en su casa debido a que sus padres trabajaban de noche y madrugada. Su familia no tenía muchos ingresos, por lo que era necesario que hicieran algunos sacrificios.

Debido a esa reiterada soledad en que pasaba la Navidad, es que empezó a detestarla. No toleraba ver como las demás familias salían a las calles a celebrar la fecha. Tras escuchar su historia se me partió el corazón, doctora.

Sin embargo, sigo deseando que mi enamorado pase la Nochebuena conmigo y con mi familia. No sé cómo convencerlo. Quiero que la reunión por Navidad sea perfecta y no podría serlo si Rubén no asiste. ¿Usted qué me aconseja?

Ojo al consejo

Estimada Adriana te aconsejo que no presiones a tu enamorado para que asista a tu reunión por Navidad. Primero, conversa con él y trata de animarlo. Sin embargo, si su respuesta en un rotundo no, sé comprensiva y no insistas. Con el tiempo es probable que esto cambie y Rubén se integre a la celebración. Demuéstrale tu amor siendo empática y paciente. Suerte.