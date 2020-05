Magaly Moro

Rosa (26 años, Chorrillos). Doctora Moro, le escribo totalmente indignada, mi enamorado Piero es un sinvergüenza, le contaré lo que descubrí.

Hace dos semanas, aproximadamente, se difundió la noticia de que la modelo Vania Bludau había terminado su romance con su novio italiano, con quien incluso se iba a casar en pocos meses. A mí, la verdad, no me importó el hecho, sin embargo a mi chico sí.

Él siempre manifestó su admiración por la belleza de la Bludau. Cuando conversábamos sobre los chicos reality siempre salía a luz su preferencia por ella. No era extraño escucharlo decir, “esta mujer es muy hermosa, tiene un cuerpo fitness y un rostro perfecto”, y cuando veía mi cara de fastidio añadía “no te enojes, es solo admiración lo que siento, yo te quiero a ti”. Así se me pasaba la molestia.

No obstante, el último sábado descubrí que mi pareja se había atrevido a escribirle a la Bludau por medio de su cuenta de Instagram.

En un descuido agarré su celular y vi los mensajes que le había enviado. Le decía que era una mujer guapa, interesante, coqueta y sensual. Y hasta le confesaba que había soñado con ella en varias oportunidades. Obviamente, ella nunca le respondió los mensajes.

Al ver esto, le pedí explicaciones. Piero, todo sonrojado y nervioso, me dijo que sí, efectivamente, le había escrito, pero solo como un juego porque sabía que no le contestaría, que reconocía que había sido una estupidez y me pidió disculpas. Pero yo no le he vuelto a hablar. ¿Cree que se merece una oportunidad?

Estimada Rosa, entiendo tu molestia y desconfianza; sin embargo, creo que debes conversar con Piero. Si reconoció que fue una tontería lo que hizo, merece que le des una oportunidad.

Dialoga con tu chico y hazle ver que si hubiera sido al revés él se hubiera sentido igual de molesto que tú. La empatía es fundamental para el entendimiento de la pareja. Suerte.