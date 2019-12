Magaly Moro

Samanta (29 años, San Isidro). Doctora, estoy viviendo una situación incómoda y recurrente con mi novio Gustavo. Quizá piense que no es para tanto, pero para mí sí lo es y comienza a ser cada vez más desagradable.

De un tiempo a esta parte, he comenzado a preocuparme más por las situaciones desfavorables para la mujer. Me frustra ver que las autoridades poco o nada hacen al respecto. Por ello, he pensado que es necesario que participe activamente en las marchas a favor de los derechos de la mujer. Quiero salir a la calle y no aguantar que desconocidos me digan groserías o me hablen con intenciones obscenas, ya no quiero tener miedo de llegar a mi casa de noche, entre otras cosas. Este ha sido el principal motivo por el que he considerado levantar mi voz de protesta. No obstante, cada vez que hablo del tema, Gustavo se burla: dice que somos una exageradas, que no es novedad, que siempre ha pasado eso.

Cuando le explico que el hecho de que la sociedad normalice la violencia hacia nosotras no significa que ello esté bien, responde que no deberíamos pelear por tonterías. Lo peor de todo es que, pese a mis ganas de conciliar, anoche tuvimos una fuerte discusión luego de que yo participara en la coreografía de “Un abusador en tu camino”, la canción feminista que ha dado la vuelta al mundo y se inició en Chile. Gustavo me dijo que era una patética, que así solo conseguiré que él me deje por otra persona y que debo dedicarle tiempo a la relación. Lo amo, pero me duele que sea un indiferente más. No sé si seguir con él. ¿Qué me aconseja, señora Moro?

Ojo, consejo

Querida Samanta, a veces las personas de nuestro entorno no nos suman. Gustavo está tomando una muy mala actitud. Si fuera empático, comprendería que no es gracioso que alguien luche por obtener derechos como todos. Enfócate en ti, llénate de amor y tómate un tiempo para meditar sobre si esa es la relación que necesitas para crecer en todos los aspectos de tu vida. Suerte.