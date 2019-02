Mi esposa hace lo que quiere

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Ricardo (42 años, Callao). Doctora Moro, estoy indignado por la conducta que ha ido tomando mi esposa.

Se ha convertido en una libertina, ya nada queda de la dulce y tierna Diana que conocí.

Cuando quedó embarazada de nuestro primer hijo, su carácter comenzó a cambiar. Ya no me esperaba amorosa en casa después de mis pichangas, sino que renegaba todo el tiempo. Me cuestionaba por qué no salíamos a pasear.

Pero, doctora, ¿cómo íbamos a salir de casa si estaba embarazada? No tiene sentido.

Ella no podía. Si bien, creo que no estuvo bien que yo saliera sin ella y regresara tarde después de una noche de fiesta, tiene que comprender que yo soy hombre, que tengo ventajas porque Dios me hizo así y no tengo la culpa de que ella no pudiera acompañarme.

Lamentablemente, ahora parece desquitarse por aquellas veces en la que la dejé sola en casa.

Planea salidas con sus amigas, con nuestro bebé, se va de compras y hasta inició un negocio, pero no me pide permiso, no me consulta nada.

¿En qué época estamos, doctora? Ella es mi mujer y me debe respeto. No basta con avisarme que saldrá, debe preguntarme si estoy de acuerdo.

Incluso, hay días en los que me quedo solo en casa, aburrido, porque ella está en sus cosas.

La culpa la tiene Carito, su amiga que es una loca. Le ha metido ideas en la cabeza y ahora mi relación está mal porque no entiende que el que manda aquí soy yo. No sé qué hacer, ¿qué me aconseja usted?

OJO CONSEJO:

Ricardo, no te confundas. Una cosa es que te avise que saldrá y otra que te pida permiso. Deja ese pensamiento anticuado y aprende a llevar una buena relación.

