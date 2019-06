Mi esposa me abandonó: "Me tomé fotos con amigas por mi cumpleaños y se fue"

Por: Magaly Moro

Tony (50 años, San Martín de Porres). Doctora, me siento muy solo y abandonado. Mi esposa no me presta atención, es mala, no me hace caso, no le importo. Siempre ha sido muy mandona, ni siquiera coloca mi apellido en su DNI, me dice que yo no soy su padre y que no tiene por qué hacerlo, a pesar de estar casados.

Sale de la casa cuando quiere y llega a la hora que le da la gana. Yo le he dicho que eso está mal, pero no me hace caso. Soy maestro jubilado y tengo dos casas, a mi esposa no le falta nada, la trato como reina, pero no lo valora.

Actualmente, estamos los dos solos, mis dos hijas son profesionales y ya no tenemos responsabilidad ni gastos. Sin embargo, a pesar del éxito material que tenemos, nuestra relación se ha quebrantado. Ella me levanta la voz y me grita todos los días; se aprovecha de mis buenos sentimientos.

El día de mi cumpleaños lo celebré con ella en compañía de mi familia y amistades, pero al día siguiente se fue muy temprano a comprar telas para un trabajo, porque ella es modista, y me dejó abandonado en la casa, yo pensé que me iba a preparar un cebiche, pero no fue así.

Por eso me fui a celebrar con mis amistades, me tomé fotos con mis amigas y cuando las publiqué, mi esposa me celó. Luego de eso, Sofía, mi mujer, se fue de mi casa con todas sus cosas.

Doctora, ahora no sé qué hacer. No estoy de acuerdo con sus actitudes y siento que necesito paz en mi vida. Estaba pensando en divorciarme y buscar a otra mujer que me dé el amor y cariño que merezco. ¿Será lo correcto?

OJO CONSEJO

Tony, el divorcio será lo mejor para ti y para tu esposa. Su relación no es sana y ambos tienen la culpa. Reflexiona y evalúa las actitudes que puedes haber tenido con ella. Suerte.