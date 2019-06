Mi esposa me maltrata: "Desde hace un año estoy con tratamiento psicológico"

Anthony (55 años, San Martín de Porres). Doctora Moro, me es muy grato dirigirme a usted con el fin de exponer mi problema.

Soy un profesional exitoso, tengo todas las comodidades, cualquier mujer estaría feliz a mi lado; sin embargo, mi esposa no me valora. En los 30 años de casado, siempre me ha dominado y sometido a sus caprichos.

En mi calidad de esposo, he permitido que me separe de mi familia y únicamente he participado de las reuniones sociales con la suya.

Actualmente, soy un exdirector jubilado y con buen ingreso, con dos propiedades que están administradas por mi esposa.

El domingo pasado quise reunirme con mi familia y los llevé de paseo. Ella no quiso participar y me dijo: “¿Por qué gastas tanto dinero con ellos?”, como reclamándome.

En realidad, ya no la soporto. En cada pelea me dice: “Mejor nos separamos, vete tú con mi familia. A ellos los prefieres”.

Doctora, desde hace un año estoy con tratamiento psicológico por su maltrato.

Siento que la sociedad no me respalda, pero si fuera una mujer la víctima, ya hubieran hecho un espectáculo. Estoy muy confundido, ya no quiero vivir así.

Hace una semana he conversado con mi abogado para iniciar el divorcio, porque ella hace lo que quiere en mi casa, no me respeta; ni siquiera me dirige la palabra. Esta situación de chiquillos me está cansando; no obstante, tengo que confesarle que no dejo de sentir amor por esta mujer. Ana llegó a mi vida cuando más la necesitaba y separarme de ella es una decisión muy difícil. Necesito su apoyo, ¿qué hago?

OJO, AL CONSEJO

Anthony, cuando un hogar pierde el respeto, es complicado que se mantenga en pie. Conversa con tu pareja, asistan a terapia o tomen una decisión. Suerte.