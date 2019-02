Mi esposa no desea hijos

Por: Magaly Moro

Danilo (45 años, San Juan de Miraflores). Doctora, estoy destrozado. Amelia, mi esposa desde hace 5 años, me ha dicho que no quiere ser madre y que me vaya haciendo la idea al respecto.

Cuando nos conocimos, nuestra relación pintaba que sería un amor próspero, por eso no dudé en pedirle matrimonio y casarme con ella. Pese a que nos llevamos 12 años de diferencia, ese nunca fue un real problema.

Los tres primeros años a su lado han sido geniales. Estaba encantado de su trato y sus ganas de solucionar los problemas de manera tan práctica. Incluso, la apoyé cuando quiso tener un emprendimiento personal y abrió un restaurante, el cual nos ha dado una gran solvencia económica.

Sin embargo, pese a todo, nuestros problemas empezaron hace unos meses. Comencé a sentir que nos faltaba algo para completar la felicidad, pero no tenía la seguridad de qué se trataba. Después de pensarlo por mucho tiempo, me dije: ya es momento de tener hijos.

Entonces, para animar a Amelia, decidí hacer una cena romántica dándole señales de que quería ser padre. Como ella es muy inteligente e intuitiva, se dio cuenta de lo que le estaba proponiendo, pero su respuesta me dejó anonadado. “Jamás seré madre, Danilo, y es una decisión que no tiene lugar a discusión”, me dijo.

En ese instante, no entendí lo que pasó. ¿Ella había decidido sin mí? Me sentí herido, no supe cómo reaccionar, tiré todo al suelo y me marché. No hemos hablado más del tema, pero creo que debo hacer algo, ¿qué me aconseja?

Estimado Danilo, si Amelia ya tomó una decisión, solo queda aceptarla. Evalúa otras opciones y conversa si es posible la adopción u otras posibilidades.

