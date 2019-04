Mi esposo viste como chibolo

Por: Magaly Moro

Luisa (56 años, San Martín de Porres). Doctora Moro, tras casi 30 años de matrimonio una cree haber conocido del todo a su pareja, pero no siempre es así. Con Gustavo tenemos 3 hijos y pronto la menor se irá de la casa, pues se ganó una beca universitaria para estudiar en el extranjero. Es algo natural, los hijos en esta vida son prestados, pero pensé que cuando eso sucedería no me sentiría sola porque contaría con la compañía de mi pareja. No fue así.

Él ha cambiado mucho en los últimos meses. Sin que me diera cuenta, poco a poco ha ido renovando sus prendas de vestir. “Ya no quiero usar ropa de persona mayor”, me dijo cuando lo encontré botando sus chompas y chalecos de cuadritos. Dejó de visitar a Santiago, el peluquero que por años le ha hecho sus retoques; siempre se hizo el mismo corte desde que lo conocí. Ahora se va a un barber shop y la última vez le hicieron un corte distinto, más juvenil, con unas líneas a los lados.

He tratado de hablar con él respecto a estas actitudes y me responde con evasivas, me bromea. El otro día me dijo que podía botar mis “vestidos de tía” y comprarme otras prendas, quiere que me haga rayitos o iluminación en el cabello, pero esas cosas no me llaman la atención.

No comprendo a qué se debe todo esto, tal vez solo quiere llamar la atención o quizás ha conocido a alguien menor que es de su interés y piensa en algún momento dejarme. Esas cosas le pueden pasar a cualquiera y tengo miedo. No quisiera quedarme sola, doctora Moro. ¿Qué postura debo tomar?

OJO CONSEJO:

No imagines cosas donde no las hay. Es posible que tu esposo esté pasando por una etapa, teme envejecer e intenta regresar en el tiempo. Trata de comprenderlo.

