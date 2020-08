Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Pedro (29 años, San Miguel). Señora Moro, me encuentro en una situación realmente bochornosa. Mi ex Fernanda anda muy despechada por nuestra ruptura y ha decidido desatar toda su furia a través de ridículos videos que comparte en Tik Tok. Hace seis meses terminamos porque, además de ser muy exhibicionista, también era inmadura. Peleaba por todo y no me apoyaba en mis metas.

El problema ha surgido a raíz de mi acercamiento a Liliana, una hermosa chica con la que he empezado a salir. Fernanda piensa que yo la dejé por ella y no es así. Jamás la engañé; sin embargo, ya le declaró la guerra a mi bella Lili. Todos los días comparte videos en Tik Tok en los que asegura que no la supero y sigo tras sus pasos.

En un video sale cantando: “Pobrecita de la ex, todavía no supera, que la patrona soy yo y que haga lo que quiera”. Y todavía coloca como descripción: “Abre los ojos mamita, aún me ama por muy ingeniera que seas”. Liliana es ingeniera agrónoma.

También graba videos en los que, según ella, yo volveré llorando a rogarle que regrese conmigo o comparte clips en los que dice que “he dejado a un lomazo para comer pellejo de Comas”. Mi Lili proviene de ese distrito.

A pesar de estas provocaciones, mis salidas con Lili van viento en popa, ella es una muchacha tranquila, educada y dudo que se rebaje a discutir con Fernanda por estas indirectas. Pero a mí me molesta ser la burla de los amigos en común que tengo con mi ex. ¿Cómo manejo esta situación, doctora? Ayúdeme, por favor.

Ojo al consejo

Estimado Pedro, por lo que leo me pareces un muchacho maduro. La manera más sensata de enfrentar este problema con Fernanda es ignorándola. Al parecer, es una chica conflictiva y reclamarle por esto solo te traerá más problemas. Conversa con Liliana y explícale cómo se dieron las cosas con tu ex. No permitan que arruinen su amor. Suerte.