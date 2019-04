Mi ex me sigue whatsappeando

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Alberto (30 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, hace cinco meses estoy saliendo con Jazmín. Me tomó algo de tiempo volver a salir con una chica, porque en toda mi vida solo he tenido una enamorada: Beatriz. La amé demasiado, pero sentí que ella no me amaba de la misma forma. Lo nuestro fracasó cuando supe que ella buscaba comunicación con su ex, eso me destruyó y me tomó muchos meses recuperarme, dejar de sentir rencor por ella. Ahora solo le deseo que le vaya bien y hasta la considero una amiga. Después de Beatriz he salido con algunas chicas, pero nada era serio, hasta que conocí a Jazmín. Ella venía de una relación que duró poco porque el tipo con el que estaba la engañaba con otras mujeres.

Poco a poco nos hemos ido conociendo hasta formar ese “nosotros”, donde somos felices, nos vemos casi todos los días, pero aún no hemos formalizado. A veces siento que no es necesario, porque somos una pareja. Jazmín sabe por todo lo que he pasado y ella me ha contado todo lo que ha vivido. Sin embargo, doctora, no le he contado a Jazmín que Beatriz me escribe al WhatsApp, a veces me llama. Ella sufre de depresión. Me cuenta de sus problemas en el trabajo, sus dilemas en la vida, algunas veces me dice que me extraña, que quiere dejarlo todo en Argentina y regresar al Perú, pero la convenzo de lo contrario. Sé que Jazmín se ha dado cuenta de esto, pero no me ha dicho que deje de hablar con ella. Algunas veces he tenido que ocultar mis historias de WhatsApp a mi ex para que no se dé cuenta de que estoy saliendo con Jazmín. No sé si estoy haciendo bien, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Sé transparente con Jazmín, ella no merece estar al margen de esto. Por otro lado, es momento de que cortes ese vínculo con tu ex. Ella debe seguir con su vida.

