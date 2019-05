Mi ex regresó arrepentido

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Juliana (23, Comas). Doctora Moro, bien dicen que “uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. Bueno, esa es la historia que está viviendo mi ex, Renato.

Con él tuvimos una bonita relación de 2 años. Aunque a veces peleábamos y nuestros puntos de vista eran totalmente distintos, el supuesto amor que nos teníamos ayudaba a encontrar un equilibrio en todo. Por mucho tiempo, creí que lo hacía realmente feliz, ya que Renato así me lo juraba. Me decía que me amaba con locura y que quería casarse conmigo para formar una linda familia.

Sin embargo, no se imagina lo que descubrí. Como mi ex era muy despistado, un día dejó abierto su Facebook en mi computadora y fue entonces cuando vi que era un mujeriego de lo peor. Le hablaba a cualquier tipa y les enviaba piropos a varias. No leí todas las conversaciones, pero un par fueron suficientes para dar por finalizada la relación.

Él sufrió muchísimo. Fue llorando a mi casa, me escribió durante mucho tiempo, me enviaba rosas al trabajo. Hizo todo lo que en algún momento me hubiera gustado que haga. Lamentablemente, todo era distinto porque ya no me interesaba en lo absoluto.

Han pasado más de 5 años desde aquella ruptura y él aún no la supera. No lo digo porque sea una pretenciosa, sino porque hace poco nos vimos para conversar y cerrar la historia; pero él intentó darme un beso, me dijo que me extrañaba y que realmente quería volver a salir conmigo. Lo peor de todo es que no para de escribirme. ¿Cómo le hago entender que con él no volvería ni loca? ¡Ayuda, doctora!

OJO CONSEJO:

Juliana, sé clara y dile que ya no tienes ningún interés en él. Si te sigue hostigando, toma otras medidas para que nada altere tu tranquilidad. Mucha suerte.

