Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Maritza (21 años, Lince). Doctora Magaly, me es grato saludarla. Le escribo para solicitarle su consejo con respecto a un tema complicado del que no sé qué pensar ni cómo reaccionar. Le cuento mi problema. Hace un año terminé una relación con un chico de nombre Daniel. Él estudió en el mismo colegio que yo, pero no en mi clase, sino en un grado superior. Tras salir de la escuela, él empezó a cortejarme y, finalmente, nos hicimos enamorados. Estuvimos tres años juntos, pero terminamos porque él iba a realizar un viaje de estudios al extranjero. Efectivamente, Daniel se fue a Cuba a estudiar teatro. Hace un mes me enteré que regresó porque concluyó sus clases allá. Pero, además, me informaron de algo que me dejó muy desconcertada.

El fin de semana, mi hermana Silvia me pidió que habláramos en su cuarto porque tenía que decirme algo muy importante. Ya en su habitación me reveló que hace dos semanas Daniel la invitó a salir. Ella me contó que se lo había encontrado varios días caminando por el barrio y que siempre conversaban unos minutos. En una de esas ocasiones, él la invitó al cine. Silvia me dijo que, por amabilidad, le respondió que iba a ver cuándo estaba disponible. Sin embargo, no pensaba aceptar porque se trataba de mi ex.

Doctora Magaly, sé que ya pasó un año desde que terminamos, pero no me parece correcto que Daniel haya invitado a salir a mi hermana. He pensado en buscarlo para reclamarle. ¿Usted qué opina? ¿Cree que exagero o estoy en lo correcto?

Ojo al consejo

Estimada Maritza, efectivamente me parece que Daniel no tuvo criterio al invitar a salir a tu hermana. No creo que tenga sentido reclamárselo porque ya no son pareja. Además, tu hermana también te ha manifestado su postura. Si él sigue insistiendo y vuelve a invitar a Silvia, es ella quien debe sincerarse y decirle lo que piensa al respecto. Mucha suerte.