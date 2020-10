Mi exesposo me quiere de vuelta: “se ha dado cuenta de que soy capaz de ser feliz sin él”

Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Ana Paula (35 años, Cieneguilla). Doctora Magaly, un famoso refrán dice que quien ríe último, ríe mejor. Estoy segurísima de que es cierto. Después de 10 meses de un doloroso divorcio, mi expareja quiere regresar a mi lado y todo porque se ha dado cuenta de que soy capaz de ser feliz sin él.

Héctor y yo nos separamos a principios de este año y fue él quien me insistió en firmar los documentos del divorcio, pues “ya no sentía lo mismo”.

Déjeme confesarle que fue una etapa oscura para mí, lloraba todos los días y pensaba que mi mundo se venía abajo. Por más que quise solucionar las cosas con mi expareja, él seguía seguro de su decisión.

Así que me quedé sola, mientras veía que todo el mundo a mi alrededor era feliz con alguien. No obstante, decidí que no podía quedarme vencida y que necesitaba una segunda oportunidad para mí misma.

Por ello, aproveché el tiempo de cuarentena para hacer ejercicio, meditar, aprender nuevos idiomas y cuidar de mi aspecto físico como nunca antes. Hoy por hoy, me siento una mujer feliz y realizada profesionalmente, lista para comerme el mundo.

Sin embargo, hace unos días recibí un mensaje de Héctor. Aunque mi corazón se aceleró, recordé todo lo que había pasado y sufrido por él. “Te ves espectacular. Me gustaría conversar contigo en persona, ¿te parece, Paulita?”, comentaba en una de mis fotos. Desde ese entonces no ha dejado de llamarme por teléfono para pedirme una segunda oportunidad.

¿Cómo le digo que ya no siento nada por él? No sé si debería decírselo de frente o solo ignorarlo.

Ojo al consejo

Querida Ana Paula, me siento muy feliz por ti. En este caso, te aconsejo que le escribas a Héctor y le dejes en claro que ya no hay posibilidad de regresar contigo. Sé que aún existe un gran resentimiento hacia él por lo que sucedió, pero no dejes que el rencor y la venganza invadan tu alma. Simplemente enfócate en ti y en el brillante futuro que te espera. ¡Suerte!