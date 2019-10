Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Lucy (25 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, le escribo porque estoy muy angustiada. Estoy atravesando por una situación económica difícil y necesito cobrar préstamos que hice. Uno de ellos a mi expareja, con quien, por cierto, no terminé de la mejor manera.

Daniel es el nombre de mi ex. Tuvimos una relación de tres años, en los que yo creía que todo era perfecto. Él siempre se mostró muy atento, cariñoso y preocupado por mí. Consideraba que era el hombre perfecto, hasta pensé en casarme con él. Era tanta la confianza que le tenía que, incluso, le presté 2 mil soles para que emprendiera un negocio. Eso fue seis meses atrás, antes de que descubriera que me era infiel con una compañera de su universidad.

Fue terrible, una amiga en común me abrió los ojos. Vi a Daniel besándose con la chica en un parque y cuando los encaré, ella se hizo la sorprendida y él se quedó petrificado. Discutimos, le tiré una bofetada y me retiré del lugar.

Fue tanta mi indignación que decidí no volverle a hablar más ni cobrarle un centavo de lo que me debía. Él me buscó en un par de ocasiones para arreglar el problema, pero, al poco tiempo, dejó de insistir.

Resulta que ahora necesito ese dinero. Mi madre tiene que someterse a una operación en estos días y por eso requiero la plata.

No sé qué hacer, doctora. Tendré que dejar a un lado mi orgullo y cólera, al fin y al cabo estoy exigiendo que me pague lo que me debe, pero tengo dudas de hacerlo. ¿Usted que haría en mi lugar, señora Magaly?

Ojo al consejo

Estimada Lucy, definitivamente tienes que contactar a Daniel y pedirle que te regrese la plata que le prestaste. Es comprensible que sientas cólera; sin embargo, debes hacerla a un lado y exigir la devolución de tu dinero, sobre todo ahora que más lo necesitas. Cuando hables con Daniel solo enfócate en el tema económico. Mucha suerte.