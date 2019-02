Mi hermano odia a mi novio

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

OJO CONSEJO:

Claudia (23 años, Comas). Señora Moro, estoy cansada de que me vean como a una niña de casa. José es mi hermano mayor. Él siempre ha sido bueno y cariñoso conmigo; siempre me ha protegido de todos. Sin embargo, estos últimos meses ha estado actuando de una forma muy egoísta y sobreprotectora.

Hace dos meses, formalice mi relación con Marcos, un compañero de mi universidad. Cuando fuimos a mi casa para presentarlo a mi familia, me di cuenta de que él conocía a mi hermano; pero había cierta tensión entre ellos.

Al comienzo pensé que se trataba solo de los típicos celos de hermano y por eso decidí ignorar ese momento, pero con el pasar de los días veía a mi hermano diferente conmigo; me llamaba a cada rato y me escribía para saber con quién y dónde estaba.

Me animé a preguntarle qué pasaba y me contó que hace seis meses, en una fiesta de universitarios, vio a Marcos agrediendo a una chica que al parecer era su novia. No podía creerlo. Era imposible que mi chico sea capaz de eso; no parece ser un agresor.

Como entenderá, mi hermano no quiere que esté con él, porque tiene miedo a que me haga daño.

Señora Magaly, yo quiero mucho a Marcos; sin embargo, tengo que confesar que lo que me contó mi hermano me ha asustado demasiado, e incluso he comenzado a notar actitudes extrañas y agresivas; no sé si sea por mi imaginación a raíz de lo que me contó.

Estoy cansada de luchar con mi hermano por culpa de mi relación. ¿Usted cree que tengo que terminar con Marcos? ¿Será lo correcto?

OJO CONSEJO:

Claudia, conversa con Marcos y pregúntale por aquel suceso. Es mejor que aclaren ese tema, para que estés tranquila. Entiende la preocupación de tu hermano.

LEE TAMBIÉN: Mi esposa no desea hijos

HAY MÁS...