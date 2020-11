Mi hija está con un holgazán: “no tiene trabajo y quiere dejar sus estudios para dedicarse al rap”

Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Ramiro (62 años, San Juan de Miraflores). Doctora Magaly, no entiendo a los muchachitos de hoy en día. En lugar de soñar con una relación estable y una pareja educada, ahora quieren algo fugaz y promiscuo. Lo peor de todo es que he fallado como padre, pues mi hija Xiomara está con un pobre diablo que conoció en el instituto.

Me enteré de su relación hace apenas unas semanas, cuando los descubrí en la puerta de mi propia casa besándose.

Al verse acorralados, mi pequeña lo presentó como su enamorado. Ricardo se llamaba. A primera vista no me agradó para nada, parecía un recluso recién salido de Maranguita.

Sin embargo, lo dejé pasar y decidí darle una oportunidad para conocerlo mejor. Lamentablemente, esa misma tarde descubrí que era el peor muchacho que mi hija pudo escoger. ¿La razón? Ese tal “Ricardito” no tiene trabajo, no está seguro de su carrera y quiere dejar sus estudios para dedicarse al rap.

Es decir, es un completo bueno para nada. Cuando se marchó, fui sincero con Xiomara y le dije lo que pensaba. “Pero papá, ni que me fuera a casar con él”, me respondió enojada.

Luego de discutir por media hora, ella no quiso entrar en razón y me pidió que, por favor, no me metiera más en su vida. Doctora, yo entiendo que mi hija ya tiene 18 años y es responsable de sus actos, pero no puedo evitar preocuparme por ella y su futuro.

Sé que si le prohíbo ver a ese chico, ella hará lo imposible para escapar de casa y encontrarse con él. ¿Qué debería hacer? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Ramiro, creo que es muy pronto para juzgar a la pareja de tu hija. Si Xiomara se interesó en él, es porque vio algo especial en ese jovencito. Sé un poco más paciente al respecto. Por otro lado, si no te termina de agradar por completo, sigue intentando conocerlo más, es lo mejor por el bien de tu hija. En caso la relación salga mal, tú deberás estar allí para apoyarla. Piénsalo.