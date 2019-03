Mi hija no sabe elegir pareja

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Olga (53 años, Carabayllo). Señora Magaly Moro, le escribo porque como mujer y seguramente madre entenderá que siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. He tenido la dicha de ser madre, tengo una hija para la que soy padre y madre. Antonella tiene 25 años y está por acabar la universidad. Es mi orgullo. Sin embargo, las parejas que ella ha tenido me han decepcionado.

Primero fue un joven en la secundaria, un chico que se notaba que iba a calentar el asiento, no tenía idea de lo que quería hacer con su vida, se dedicaba más a jugar la pelota que a estudiar. Hice mil esfuerzos y lo espanté de la vida de mi Antonella.

El segundo fue un mototaxista. Cuando lo supe casi me da un infarto. No es que esté en contra de los mototaxistas, pero mi hija merecía a otro chico. Tampoco he estado en contra de que se enamore, es algo natural, pero, ¿por qué de esa clase de chicos? Ella nunca supo responderme. Una vez la llevé, casi a la fuerza, a la psicóloga y la especialista me dijo que lo hacía para llamar la atención.

Hice todo mi esfuerzo para que estuviera ocupada, controlé sus horarios y algunas veces iba a recogerla, de sorpresa, cuando estaba en la academia. Cuando ingresó a la universidad fue como un triunfo personal y he estado detrás de ella para que termine.

Dejó de contarme de sus parejas, pero me enteré que está de enamorada con un joven de la universidad que tiene 8 años en la misma carrera y ni siquiera es una carrera de medicina como mi hija, sino de sociales. No sé qué le vio y me tiene angustiada, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Querida, tienes que entender que tu hija es una mujer adulta y humana que se va a equivocar aunque no quieras. Dale consejos, pero no la reprimas.

HAY MÁS...