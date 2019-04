Mi hija no se llamará Daenerys

Ricardo (42 años, Puente Piedra). Doctora Moro, usted como mujer madura comprenderá mi malestar con mi esposa. Estoy casado hace 5 años con Eva y hemos intentando mil maneras para convertirnos en padres.

Pagar por un tratamiento de fertilidad es costoso y nos habíamos resignado a no cumplir nuestro sueño, pero Dios nos bendijo con la próxima llegada de una niña. Desde que supimos la noticia hemos sido las personas más dichosas.

Yo aún no puedo con la emoción de saber que en tres meses podré cargar a una niña, que según vemos en sus chequeos, viene sanita y queremos que sea muy feliz con nosotros. Esta noticia que no debería ser más que felicidad ha generado cierto conflicto con mi esposa sobre el nombre de la bebé.

Ella es fanática de la serie “Juego de Tronos”, no se ha perdido ningún capítulo y hay temporadas que las ha visto mil veces; además, ha leído los libros. No tengo problema con que sea fan de esa serie, pero se ha empecinado en que nuestra primogénita se llame Daenerys.

¿Qué niña se llama así? He intentado de muchas formas convencerla de que no es una buena idea, que no combinará con nuestros apellidos, que es alienado y de mal gusto, pero no escucha razones. Me preocupa que a mi hija le hagan bullying por ese nombre cuando vaya al colegio.

No quiero discutir con Eva sobre esto porque siempre se altera y lo último que deseo es que algo le pase a ella y a mi hija.

Lo peor de todo es que no tengo idea quién es la tal Daenerys, nunca he sido fanático como ella de esa serie. Doctora, ¿qué me aconseja hacer?

HAY MÁS...