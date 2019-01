Mi hijo rechaza a mi pareja

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Celia (39 años, Surquillo). Doctora, me encuentro en una gran encrucijada y ya no sé qué hacer.

Estoy en una relación desde hace dos años con Joaquín y hemos pasado por muchas cosas juntos. Tengo que reconocer que a su lado me siento como una adolescente, llena de vida. Pero no todo ha sido perfecto en nuestro romance debido a la rebeldía de mi hijo, Santiago.

Cuando los presenté, pensé que la relación entre ellos sería buena, aunque no fue así.

Desde que Santiago vio a Joaquín, me miró desafiante y me dijo: “¿Por este sujeto ya no quieres regresar con mi papá?”. No supe qué hacer ni qué decirle; solo le sonreí para aliviar el tenso momento. Durante esa cena, mi novio trató de conquistar a mi hijo y mostró interés en todo lo que él decía; pero cada frase que salía de su boca era ignorada por Santi.

Desde ese día, Joaquín no ha dejado de buscar la manera de ganarse a mi hijo; incluso le regaló el celular que tanto quería y que yo no podía comprarle. Doctora Moro, siento que estoy dividida entre los hombres que más amo; aunque si mi hijo sigue con esa actitud y no acepta a Joaquín, con todo el dolor de mi corazón tendré que alejarme de este buen hombre. En realidad no me gustaría hacer eso.

Hace una semana, intenté hablar con Santi para ver si podía convencerlo del amor verdadero que siento por Joaquín; pero no funcionó pues ni bien escuchó su nombre me sacó de su habitación. No quiero escoger entre ser madre o mujer; siento que eso no es para nada justo. Necesito un consejo. ¿Qué hago?

OJO CONSEJO:

Celia, el ser madre debe ser tu prioridad; sin embargo, él como hijo debe comprender que eres una persona adulta que toma sus decisiones y debe respetarlas.

LEE TAMBIÉN: Vio a su ex en el gimnasio

HAY MÁS...