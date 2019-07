Mi jefe me besó borracho: "Todo ocurrió en una fiesta de la empresa"

Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Susana (32, Pueblo Libre). Doctora Moro, estoy muy preocupada por la actitud de mi jefe. Cuando ingresé a la empresa, hace dos años, me parecía un hombre respetuoso, gentil, trabajador; en fin, tenía muy buen concepto de él. Sin embargo, ahora me parece un acosador y me apena esta situación porque hasta miedo me provoca.

Todo ocurrió a raíz de un evento corporativo. Los trabajadores de la compañía asistimos a la fiesta de aniversario. Hubo mucha comida, una gran orquesta y barra libre. Este último detalle provocó que muchos bebieran como si el mundo se fuera acabar, entre ellos mi jefe.

Cuando apenas era la medianoche, Carlos ya estaba muy borracho y decidió sacarme a bailar. Por el respeto que le tengo, acepté y durante la canción me confesó que siempre se había sentido atraído por mí, que le parecía toda una dama, que le encantaba cómo me vestía. Seré sincera, doctora: al principio sus palabras me halagaron, pese a que la atracción no es mutua. No obstante, su discurso empezó a tomar un sentido más sexual. Yo no podía creer lo que estaba ocurriendo. De pronto, reaccioné y el tipo me estaba dando un beso. Me alejé y desaparecí de la fiesta.

Al día siguiente, asumí que él estaría avergonzado; pero no. Comenzó a lanzarme frases subidas de tono cada vez que me acercaba a su oficina. Desde entonces, siempre intenta seducirme con un estilo totalmente vulgar y ordinario.

No sé qué le pasa; yo no he dado pie para que me trate de esa manera. Me siento demasiado incómoda, vulnerada, acosada. Doctora Moro, ¿qué me aconseja?

Ojo, consejo

Estimada Susana, deberías realizar una denuncia, porque eso es acoso laboral. Reúne las pruebas necesarias y procede, ya que estas situaciones deberían acabar. Suerte.