Mi mamá se metió con mi ex

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Lorena (27, Surco). Doctora Moro, estoy viviendo una historia de terror luego de que descubrí que mi madre había iniciado una relación con mi ex.

Soy consciente de que después de que se divorciara de mi padre, mi mamá quedó un poco loca, empezó a salir con distintos hombres, llegaba borracha a casa, en fin, todo lo peor que se puede imaginar. No obstante, yo intenté no juzgarla e incluso la cuidé todo el tiempo.

Lamentablemente, las cosas empeoraron. Mi madre cambió su look y usaba ropa muy ajustada; quería verse joven, pero más parecía una bataclana. Nuestra relación se volvió tensa porque no solo me avergonzaba con todo el barrio, sino que tenía el descaro de coquetear con mis amigos. Era una situación insostenible.

Durante este tiempo yo mantenía una relación con Ramiro, un chico que conocí en mi trabajo. Él era muy divertido pero le gustaba juerguear; en cambio, yo no soy así. Fui tonta al no darme cuenta de que tenía una relación muy cercana con mi mamá porque eran tal para cual.

Un día ambos se fueron a una fiesta familiar, yo no asistí por mi trabajo pero jamás imaginé su engaño.

A las semanas de este evento, Ramiro terminó conmigo. Yo sufrí demasiado, mi madre fue testigo de ello, pero tiene el alma tan mala que mientras yo lloraba, ella se encamaba con mi ex.

Al mes me enteré por unos amigos que tenían una relación. Estoy sumergida en una profunda depresión porque realmente yo daba la vida por mi madre y estaba muy enamorada de Ramiro. Ahora me siento perdida. ¿Qué hago, doctora?

OJO CONSEJO

Querida Lorena, la vida se encargará de hacerles pagar todo el daño que te están haciendo. Te sugiero que busques ayuda profesional para enfrentar esta situación.