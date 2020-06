Mi marido coqueteó a mi estilista: ¡La devoraba con los ojos, doctora!

Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Betty (35 años, Pueblo Libre). Señora Moro, no quiero sonar como una mujer celosa. Sin embargo, mi esposo Kevin me ha dado razones para estarlo y espero pueda ayudarme a solucionar este problema. Hace cinco días le pedí a Cecilia, mi estilista, que viniera a casa para retocarme el tinte que tanto me hacía falta.

Ella, muy profesional y animada de volver a trabajar, llegó inmediatamente y se puso manos a la obra. Cabe resaltar que ella es una mujer voluptuosa y de curvas de infarto que, en el fondo, envidio muchísimo.

Por ello, cuando mi marido la vio en nuestra sala, no pude evitar sentirme opacada y algo molesta por su reacción. Claro que yo no culpo a Cecilia, es su cuerpo y ella se viste como desea. No obstante, Kevin solo se dedicó a admirarla en silencio mientras yo estaba a su lado.

Ni siquiera trató de ocultarlo. ¡La devoraba con los ojos, doctora! Además, le preguntó cómo estaba pasando la cuarentena, pero con un tono pícaro que yo conozco muy bien. Al acabar el servicio, Ceci me agradeció por confiar en ella y también me confesó que se sintió un poco incómoda con la pregunta de mi pareja. “¡Descuida, él es así de bromista!”, mentí muerta de vergüenza.

Cuando le reclamé a Kevin, él terminó enojándose conmigo, ya que “no tiene nada de malo apreciar la belleza de una mujer”, hasta me acusó a mí de celosa y de tóxica. ¿Puede creerlo? Yo sí considero que fue una total falta de respeto y no es la primera vez que lo hace. ¿Cree que hice bien en reclamarle? Espero su respuesta.

Ojo al consejo

Betty, hiciste lo correcto y lo que cualquier mujer haría en esa situación. No te sientas mal por eso. Por otro lado, lo que hizo Kevin fue desconsiderado no solo para ti como su pareja, sino también para Cecilia. No dejes pasar las cosas por alto. Si ya lo ha hecho antes, probablemente esta tampoco sea la última vez. Habla con él o considera en terminar la relación. Suerte.