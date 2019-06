Mi mujer es una acosadora

Manuel (45, Puente Piedra). Señora Moro, no voy a negar que siento vergüenza de escribirle para contarle mis problemas, pero sé que es muy buena consejera y espero que me ayude a solucionar mi situación. En los 10 años que llevo de relación, cada día me siento más como un prisionero que como un hombre enamorado. Mariana, mi mujer, es la culpable de que me sienta acosado. Sí, doctora, ella parece un agente del FBI a quien no se le escapa ningún detalle, lo que hace que yo viva psicoseado.

Cuando empezamos a salir, yo era un hombre muy estable emocionalmente, tranquilo, seguro de mí mismo, pero a raíz de esta relación me he convertido en una persona con miedo a todo. Por ejemplo, la vez pasada me encontré a una amiga a la que no veía hace tiempo y nos fuimos a tomar un café, pero mientras conversábamos lo único que sentía era temor de que Mariana nos viera juntos y arme un espectáculo.

Mi mujer incluso ha puesto cámaras de seguridad en la casa, pero no para proteger nuestro domicilio de los delincuentes, sino para ver lo que hago. Ha llegado al punto de pedir que le instalen un programa para tener acceso a las imágenes desde su celular. Y ni le cuento lo que ocurre cuando no le contesto el móvil: empieza a llamar desde los celulares de sus amigas y hasta de su propio jefe. Realmente me está volviendo loco.

A veces estamos muy bien, la dejo en el trabajo y apenas baja del auto me llama para saber qué estoy haciendo. No lo soporto, la quiero pero la necesito lejos de mí. Doctora, ¿qué me aconseja?

OJO, CONSEJO

Querido Manuel, nadie merece sentirse perseguido. Habla seriamente con Mariana y ponle límites. Si no los acepta, termina la relación porque no es sana. Suerte.