Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Ángel (31 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, estoy cansado de mi prometida porque siempre está con dolor de “algo”. Me estresa.

Hace dos años estoy con Isabel y desde que la conozco siempre ha sido muy enfermiza; cada semana padece de diferentes males. Recuerdo que canceló uno de nuestros primeros viajes porque de un día para otro le empezaron a doler los huesos de sus extremidades, y situaciones como esas ha habido muchas.

Sé que puedo parecer muy cruel, pero ya estoy fastidiado, porque cada vez que nos vemos siempre me dice que está con malestares. Yo le he dicho innumerables veces que vaya al doctor, pero nunca me hace caso, siempre quiere solucionar el problema con pastillas o cosas naturales que le da su mamá. Es realmente irresponsable.

Además, siento que para en ese estado todo el tiempo porque tampoco se alimenta bien ni sano. Un día almuerza demasiada grasa y al siguiente día no almuerza o come lo que encuentra en la refrigeradora de su casa. No tiene defensas y cualquier virus termina afectándola. Ya no sé cómo hacerle entender, ella piensa que yo le digo que vaya al médico para molestarla, pero no es así, lo hago porque realmente me preocupo.

Desde hace unos días he optado por no responder el teléfono cada vez que me deja un mensaje diciendo: “Amor, me siento muy mal”. Esas palabras para mí son significado de drama, así que prefiero decirle que mi celular está malogrado. ¿Está bien eso, doctora?

Ojo al consejo

Ángel, si la amas como dices, trata de comprenderla, no creo que ella finja estar enferma. Mejor hazle entender tu preocupación e insiste en que vaya a un centro de salud. Ten en cuenta que la automedicación no es lo correcto y puede terminar complicando la situación. Dialoguen sobre sus incomodidades y así no tendrás que mentirle como lo haces con lo del celular.