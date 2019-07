Mi novia me terminó porque veo muchos animes: "Mi pasatiempo es reunirme con personas otaku"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Bruno (29 años, San Juan de Lurigancho). Doctora, quería buscar su ayuda ya que no tengo muchos amigos y no sé a quién recurrir; mi familia vive lejos y yo radico solo en Lima Norte. Lo que sucede es que mi novia, con quien tenía una relación de dos años, me terminó porque cree que veo muchos animes. La verdad es que desde que vivo solo, hace 6 años, no he sido muy sociable.

Mi manera de sentirme acompañado era ver dibujos japoneses o visitar páginas en Facebook referidas a estos temas. Desde entonces, mi pasatiempo favorito es comprar videos en Arenales y frecuentar reuniones con personas “otaku”.

Sin embargo, al ingresar a mi curso de asistente contable, conocí a una linda chica que se fijó en mí a pesar de mi timidez. Luego, nos hicimos novios y tuvimos una relación linda y formal; pero ella siempre quería salir al cine o ir el fin de semana a fiestas, algo que no me agradaba. Intenté compartir mis gustos con ella y llevaba mis DVD de animes cada vez que ella me invitaba a su casa.

Recuerdo que Sonia me decía: “Amor, estamos solos”, y yo le respondía: “Genial, vamos a ver las pelis tranquilos”. Mi respuesta le enojaba, ya que pensaba que no le daba atención. Cuando la invitaba a mi cuarto, ya ni quería venir; me mentía afirmando que estaba ocupada. “Además, ni caso me haces”, insistía. Ahora que se ha ido, la extraño porque no tengo con quién hablar y no sé qué hacer. He intentado llamarla, ir a su casa; pero no quiere saber nada de mí.

Doctora, aunque ella nunca entendió mis gustos, yo siempre intenté darle mi amor. ¿Qué puedo hacer?

OJO CONSEJO:

Analiza tus sentimientos hacia ella, porque parece que quieres estar con alguien para no sentirte solo. Además, quien te quiere te acepta como eres. Suerte.