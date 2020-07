Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Piero (34 años, Los Olivos). Estimada doctora Moro, me atrevo a escribirle porque realmente no sé cómo manejar las peleas que tengo con mi bella novia por culpa de un niño tiktoker. Desde que inició la pandemia, Dayana se descargó Tik Tok como muchos, y en la sección “Para ti” le apareció José María, un adolescente a quien todos conocen como “Josi”.

Cuando lo vio por primera vez se impresionó por la facilidad de palabra que tiene y lo divertido que es. A mí no me da risa, pero bueno, gustos son gustos. Todos los días antes de dormir entraba a su perfil para ver qué había subido. Lo peor es que me enseñaba sus videos y quería que los repliquemos. La verdad, doctora, yo no estoy para esas cosas, me parecen ridículas, pero podía aguantar eso porque quedaba en nuestra privacidad. No obstante, lo que ha rebasado todos los límites es el hecho de que se pelee en las publicaciones de Facebook por ese chico.

Lo que sucede es que este niño tiene muchos detractores en redes sociales, tanto así que le hackearon su cuenta de Instagram, eso sí me parece muy cruel porque es un menor de edad, pero es un tema de él y su familia. Lo que no entiendo es qué hace mi novia respondiendo a cada hater que hay en los comentarios de las notas que le hacen los diarios nacionales. No sé cómo controlarla. Hasta mi familia se dio cuenta de sus encuentros con otras personas en esta plataforma. ¡Qué vergüenza! Además, me fastidia que ande súper exaltada en casa por eso. Su mal humor acaba con mi tranquilidad, ¿qué me aconseja?

Ojo al consejo

Querido Piero, es probable que ella se enfrente a estas personas por redes sociales porque siente que no es justo lo que le hacen al menor. No creo que puedas evitar su espíritu de justiciera porque es parte de ella. Sin embargo, sí puedes hablar con Dayana para que procure no llevar el enojo que esto le genera a la tranquilidad de su hogar ni impacte en su relación. Suerte.