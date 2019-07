Mi novia se cree pituca: "Tengo dudas de que esté conmigo solo por conveniencia"

Magaly Moro



magalymoro@grupoepensa.pe

Víctor (22, Barranco). Señora Moro, mi novia Alejandra me tiene harto. No puedo negar que es una mujer guapa y por su color de piel y rasgos parece pituca: es colorada y tiene ojos verdes, pero la verdad es que es más misia que el “Israelita”. El problema es que, al parecer, ella vive en otro mundo y no se da cuenta de su realidad.

No es por jactarme, pero yo tengo un buen trabajo, provengo de una familia holgada y he estudiado en colegios caros. No obstante, en mi familia siempre me han inculcado la humildad y a pesar de vestir siempre cosas de marca, porque mi papá me las regala, no ando presumiéndolas. En cambio, Ale se inventa cada historia para proyectar una imagen de mujer pudiente.

Su buen gusto la ha ayudado a mantener sus mentiras como, por ejemplo, que su ropa se la envían de Italia y Estados Unidos, cuando la verdad es que esos trapos se los compra en Gamarra y, todavía, es una tremenda regatera.

A mí me da vergüenza porque suelta cada cuento delante de mí y dice: “¿Cierto amor, que esta correa me la trajo tu mamá cuando viajó a Milán?”. Como tonto muevo la cabeza, pero la última vez me quedé callado y ella se enojó de tal manera que no me habló durante dos semanas. No me contestaba el teléfono ni los mensajes y me bloqueó de WhatsApp, Facebook, Instagram y hasta en Twitter.

Yo la amo, he intentado aconsejarla, pero ya me cansé. No quiero a mi lado a una chica que viva solo de apariencias. Hasta tengo dudas de que esté conmigo solo por conveniencia. Doctora, ¿qué me aconseja?