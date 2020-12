Mi novia se gastó toda mi grati en ropa: “lo único que quedó fueron 10 miserables soles”

Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Javier (30 años, San Borja). Doctora, mi relación ha ido de mal en peor en los últimos meses. No estoy seguro de lo que deba hacer con Cristina, mi prometida, por lo que recurro a sus sabios consejos antes de la boda.

Yo soy un hombre que le gusta dar regalos caros; tengo la posición económica suficiente para hacerlo y no me parece mal consentir a la gente que amo con algunos detalles de lujo.

Eso sí, lo mejor de lo mejor siempre lo guardo para las dos mujeres de mi vida: mi madre y mi pareja. Cuando inicié mi relación con Cris, hace seis años, ella casi ni quería recibir mis ostentosos obsequios.

“Amor, es demasiado caro, no puedo. Yo estoy feliz con que me des tu amor simplemente”, me decía mientras le entregaba el último modelo de Iphone en sus manos.

Esa humildad fue lo que me enamoró profundamente de ella. Sin embargo, las cosas han cambiado al pasar de los años, especialmente luego de que le propusiera matrimonio.

Ahora Cristina gasta compulsivamente y sin consultarme antes. Prácticamente mis tarjetas son manejadas por ella a diestra y siniestra. Hace pocos días recibí mi gratificación y lo único que quedó fueron 10 miserables soles. Todo había sido gastado en lujosas marcas de ropa.

“Eran cositas que necesitaba, amor. Considéralo como mi regalo navideño, ¿si?”, me respondió la muy caradura.

Doctora, creo que si me caso con Cris quedaré en la bancarrota, pero tampoco quiero pasar Navidad soltero. Además, no estoy seguro si fue mi culpa por engreírla tanto. ¿Usted qué opina? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Javier, tu pareja gasta de esa manera porque, lamentablemente, tú la has acostumbrado a no tener límites en cuánto al dinero. Sin embargo, eso no justifica que se aproveche de tu sueldo para hacer lo que quiera. Te recomiendo que hables con ella y le quites el acceso a tu cuenta bancaria. Si se niega, es probable que esté contigo solo por los lujos que puedes ofrecerle. Piénsalo.