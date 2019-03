Mi novio me dijo: “casto hasta el matrimonio”

Por: Magaly Moro

María Emilia (25 años, Puente Piedra). Desde que conocí a Emilio, supe que él sería el hombre adecuado para mí. Su forma de amarme es única, nunca antes había conocido a una persona tan educada como él; sabe darme mi lugar y hacerme sentir amada, a pesar de tener 20 años.

Conocí a muchos hombres, unos más patanes que otros, que lo único que buscaban era jugar con mis sentimientos.

Incluso el padre de mis dos hijos era un picaflor, me engañaba con todo el barrio y me trataba muy mal. Sin embargo, cuando conocí a Emilio, sentí que aún había una esperanza, una oportunidad de volver a ser feliz. Su trato me endulzó de una manera que jamás imaginé.

Cuando nosotros empezamos la relación, él estuvo dispuesto a ser el padre de mis dos niños, a pagar los gastos del colegio y sus necesidades básicas. Entonces, decidí que convivir era el siguiente paso y así lo hicimos.

En nuestra primera noche juntos, él preparó un postre para los chicos y me regaló chocolates porque le estaba abriendo las puertas de mi casa. Yo supuse que esa noche tendríamos nuestro primer encuentro íntimo, pero no fue así.

Cuando comencé a acariciarlo y me acerqué, él me dijo que me detuviera, que no estaba en sus planes tener sexo, y menos con los chicos en casa. Insistí, pero él sentenció: “Seré casto hasta el matrimonio”.

Me quedé muy sorprendida con su respuesta. Pensé que si decidió convivir conmigo es porque ya había tenido algún encuentro sexual.

¿Qué hago, doctora?, ¿acaso no le gusto lo suficiente?

OJO CONSEJO:

Estimada María Emilia, conversa con tu pareja para saber el porqué de su decisión. Haz que se sienta cómodo para que pueda abrirte su corazón y expresar su miedos.

