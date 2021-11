Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Mariana (34, Surco). Hola, doctora Moro, le envío esta carta para que me ayude a tomar una buena decisión respecto a mi actual relación. Yo amo mucho a mi novio y no me gustaría perderlo por una tontería; sin embargo, siento que es muy desconsiderado conmigo.

Desde hace cuatro años estoy con Diego, un chico muy lindo y economista de profesión. Yo soy secretaria ejecutiva y siempre he sido una mujer muy responsable e independiente. No obstante, mi trabajo no es muy bien remunerado, al menos no como el de mi novio. Pese a esto, desde hace casi tres años nosotros siempre hemos compartido nuestros gastos.

Señora Moro, sé que ahora la mujer goza de una autonomía e independencia económica digna de admirar, por esto quisiera dejar en claro que no me estoy quejando de Diego porque no me paga todo. El asunto es que él siempre me ha exigido que vayamos mitad y mitad en absolutamente todo, pero nuestros salarios son muy diferentes y no puedo pagar los montos equitativos.

Para que me entienda mejor, le pongo un ejemplo doctora. A Diego le gusta ir a comer a restaurantes caros, pero se enoja mucho si no le doy la mitad de la cuenta, que a veces puede ser S/250. Él gana el triple que yo y muchas veces por complacerlo he terminado endeudada.

Muchas veces me hace sentir que soy fresca, conchuda, y me parece injusto, por eso recurro a usted para que me dé un consejo. ¿Qué hago? Ayúdeme.

OJO AL CONSEJO

Querida Mariana, ciertamente, hoy en día las parejas manejan unas finanzas equitativas, no obstante, lo justo es que el aporte de los gastos comunes sea proporcional a los ingresos que cada uno tiene. Como economista, Diego sabe esto. Aunque lo ames, tienes que colocar límites y, si no te entiende, debes analizar si quieres a alguien así a tu lado.