Magaly Moro

Carla (30 años, San Borja). Doctora Magaly, ayúdeme, por favor. Ya no sé qué hacer con mi novio Jairo. Hemos empezado nuestra relación hace algunos meses y lo quiero mucho. Él es poeta y por motivos de estudios tuvo que irse a Argentina, por eso ahora mantenemos nuestro amor a distancia.

Durante este tiempo hemos tratado de hablar a diario, pero como comprenderá, no es tan fácil quererse de lejos; sin embargo, nos esforzamos por superar todos los obstáculos.

Desde el primer momento, Jairo me enamoró con sus poemas, me decía cosas lindas como todo un artista. Sus escritos me encantaban, realmente me tenía plenamente encandilada. Lamentablemente, nuestra historia ha dado un giro terrible. Con el paso del tiempo y a causa de la distancia, Jai dejó de recitarme versos y ha empezado a tratarme como un amigo más, e incluso ha traspasado el grado de confianza y solo me pone apodos.

No crea que no he hablado con él. Sí lo he hecho. Le he pedido que cambie su trato y que me diga cosas lindas, como al principio. A cambio, solo he recibido sobrenombres como “pokemón”, “bebé yoda” o “niña cara de meme”.

En el último mes hemos discutido constantemente porque cada vez me sale con un apodo peor. A veces no lo soporto. Él me pide que lo entienda, que está intentando comunicarse conmigo de otras formas para salir un poco de la rutina, pero a mí no me parece la manera adecuada. Hasta lo siento grotesco y ordinario. Debo confesar que con estas actitudes mi sentimientos hacia él se están desvaneciendo y eso me apena. Doctora, ¿qué puedo hacer?.

ojo al consejo

Querida Carla, para llevar una relación se requiere de mucha paciencia y comprensión, y por lo que me cuentas eso se está acabando en tu romance. Evalúa tu situación, si ya no te sientes cómoda con Jairo, ya sea por la distancia o por los apodos, lo mejor es que des un paso al costado. No puedes estar atada a alguien solo por el recuerdo de los buenos momentos.