Mi novio ya no me etiqueta en memes

Magaly Moro

Marisol (24 años, Surquillo). Doctora, quizá mi caso pueda sonar tonto, pero realmente me fastidia el cambio que ha tenido mi relación.Tengo un romance de dos años con Iván y, desde que empezamos, en nuestras conversaciones siempre han estado presentes los memes. Nos despertábamos con un meme de “Buenos días” y nos dormíamos viendo algún vídeo viral del día. Nos compartíamos memes a cada rato, tanto por WhatsApp como por Facebook e Instagram. Lo tomamos como una tradición porque consideramos que nos ayudaba a mantener a nuestro niño interior vivo, así como para hacer más divertidas las conversaciones. Obviamente, cuando hablábamos de algo serio esas imágenes ni aparecían.

Señora Moro, sin exagerar, a veces nos etiquetábamos en 30 publicaciones por día; era tan gracioso, porque cada imagen o video que veíamos lo relacionábamos inmediatamente con nuestra historia de amor.Sin embargo, todo eso ha cambiado de la noche a la mañana. Él ya no me etiqueta o me pasa imágenes graciosas y nuestras conversaciones se han vuelto muy aburridas.

Por el contrario, ahora veo que está etiquetando a sus amigas del trabajo y amigos del barrio. Es como si me hubiera borrado de su vida digital y me da mucha vergüenza preguntarle la razón. Sé que puede sonar raro, pero desde que dejó de etiquetarme, siento que piensa menos en mí. ¿Me seguirá queriendo con la misma intensidad de antes? Por favor, ayúdame, ¿qué hago?.

Ojo al consejo

Querida Marisol, no creo que este sea un problema mayor, quizás se deba a que él ya no encuentra memes en relación a ustedes. Por dejar de mencionarte en estas imágenes no significa que no te quiera.

No obstante, si tus dudas siguen presentes, lo mejor será que converses con él. Probablemente para Iván la acción de etiquetarte no sea tan relevante como para ti. Suerte.