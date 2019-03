Mi pareja es un conformista

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Melissa (45 años, Puente Piedra). Desde hace 7 años, comencé a convivir con Pedro y nuestro pequeño hijo. Decidí hacerlo a una edad ya adulta, porque tenía grandes planes en mi vida. Ser profesional, sacar mi título, ser una mujer realizada.

Ahora que ya pudimos adquirir un lugar para vivir, gracias a mis esfuerzos, me siento más tranquila. Sin embargo, hay una situación que comienza a fastidiarme cada vez más, y no sé cómo lidiar con eso.

Entre Pedro y yo, soy la única que cubre los gastos de la casa, incluso la mensualidad de los niños, y ya no lo puedo tolerar más.

Desde que éramos solo enamorados, él ha sido un hombre con pocas ambiciones. Solía pensar que la vida consistía únicamente en ser una buena persona, pero yo le decía que lamentablemente eso no alcanza; se necesita ser exitoso, y eso solo se puede lograr estudiando y trabajando duro.

Al principio, lo veía esforzarse por crecer, incluso formó una empresa de comida rápida, pero no tuvo mucho éxito porque su socio le dio la espalda y todo terminó mal. Yo siempre le decía que estudiara un curso, una carrera técnica, algo que le permitiera crecer, pero él nunca veía más allá de sus narices. Ahora que tenemos a Gustavito, nuestro hijo, necesito que él aporte económicamente conmigo. No me basta con que se ocupe de la casa, necesito que se haga cargo de los gastos. Doctora, no sé cómo decírselo sin que terminemos en peleas absurdas.

Esta situación realmente me frustra, siento que estoy remando sola y que él, en vez de ayuda, es una cruz, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Querida Melissa, el diálogo es clave en esta situación. No te dejes vencer y encara a tu pareja. Piensa en tu hijo y exígele que asuma su responsabilidad. Suerte.

HAY MÁS...