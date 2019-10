Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Marcia (35 años, San Juan de Miraflores). Señora Magaly, llevo dos años al lado de Francisco, lo quiero, pero he llegado a pensar que lo mejor sería terminar la relación porque no soporto que sea un “hijo de papi”.

Cuando lo conocí me pareció que era un chico trabajador, inteligente, atento y responsable. Todas esas cualidades me enamoraron perdidamente.

Él trabajaba como cajero en un local de una cadena de supermercados. Sin embargo, luego de estar laborando un año y medio en el lugar, decidió renunciar. Argumentó que iba a buscar trabajo de acuerdo a su profesión; estudió administración de empresas.

Estuvo un par de meses enviando su hoja de vida a diferentes instituciones, pero después de ese tiempo, empecé a notar que ya no estaba interesado en trabajar. Se dedicó a salir a fiestas y comprarse cosas caras. Él me decía que costeaba todo eso con el dinero de sus ahorros.

No obstante, hace un mes su hermana me llamó para revelarme que Francisco, quien tiene mi edad, no tenía un centavo y que todos sus gastos eran pagados por el papá de ambos, quien es un próspero empresario de textiles. Eso me enojó muchísimo y encaré a mi enamorado. “Fran” me confirmó lo dicho por su familiar y me prometió que comenzaría a trabajar. Pero ya han pasado tres semanas desde eso y lo veo en la misma situación: saliendo a discotecas y comprándose ropa con el dinero de su papá. Estoy cansada de eso, doctora. ¿Qué puedo hacer?, ¿termino mi relación?

Ojo al consejo

Estimada Marcia, te aconsejo que hables seriamente con Francisco. No es posible que a la edad que tiene no trabaje y que sea su papá quien pague sus gastos. Hazle entender que su comportamiento debe cambiar. Sin embargo, si ves que continúa en la misma situación, lo mejor sería terminar esa relación. Tu pareja demuestra ser inmaduro e irresponsable. Suerte.