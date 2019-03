Mi pareja me cela siempre

Por: Magaly Moro

Eugenia (68 años, Chorrillos). Doctora Moro, estoy cansada de Fermín, mi esposo.

Estoy casada 40 años con él y, pese a que nunca le he faltado el respeto, siempre piensa que lo voy a engañar con cualquier jovencito que se me cruce, como si ellos fueran a interesarse en mujeres mayores como yo.

Lo peor es que sus celos han cruzado todo límite. Hace un mes estoy yendo a clases de bordados en la Casa de la Juventud de mi distrito y desde que empecé este curso no ha dejado de molestar.

Se puso peor cuando supo que mi profesor era un joven de 30 años. Desde ese día no deja de atormentarme todas las noches con el mismo discurso. “Seguro estás asistiendo por aquel jovencito que dicta las clases, ¿no? En serio, no sé por qué eres así”, me reclama Fermín a diario.

Doctora, sé que después de tantos años sería ilógico pedirle el divorcio, porque a pesar de todo él es mi compañero. Usted debe saber que los hijos y nietos se olvidan de uno con el tiempo; pero él siempre estará ahí para mí. Aunque en realidad no sé cómo controlar a este viejo tonto.

Ni siquiera puedo salir con mis amigas del taller, debido a que hace unos días tomó la decisión de recogerme como si fuera una adolescente de 14 años.

Intenté contarle a mis hijos para que ellos puedan intervenir ante el comportamiento de su padre, pero fue inútil. Ellos lo han tomado como algo gracioso y me dejaron con este hombre celoso.

Espero que me pueda ayudar. Me siento agobiada por vivir atada a un hombre celoso y, sobre todo, terco. ¿Qué hago?, ¿qué le digo para que me deje de molestar?

Si has hablado con él y no hay arreglo, intenta yendo a vivir por unos días con tus hijos, para que de esa forma Fermín reflexione y se dé cuenta de su actitud errónea.

