Mi pareja no sabe caminar

Por: Magaly Moro

Giancarlo (33 años, Pueblo Libre). Doctora Moro, podrá sonar como una queja insignificante, hasta tonta, pero odio que mi pareja no sepa caminar correctamente. Cuando empecé a salir con Katherine, jamás me di cuenta de ese detalle. Claro, nadie se fija en cómo pisa o camina la persona que le gusta, simplemente le agrada por todo lo demás.

No fue hasta que planeamos ir a la playa, a inicios de año, cuando salió con unas sandalias de plataforma, creo que así les dicen. Se le veía más alta y hermosa, pero me di cuenta de que las sandalias estaba desgastadas más de la parte externa que la interna. Pensé que se trataría de sandalias viejas, pero me dijo que apenas tenían unos meses.

En ese momento no sabía cómo comentarle esto. Desde ese entonces, me obsesioné con ver siempre su calzado y me percaté de que las sandalias de playa no eran las únicas que estaban en ese estado, sino casi todos sus zapatos. Y decidí hacer algo al respecto.

Hablé con una prima que hace rehabilitación física en un hospital. Las reuní para contarle a Katherine mi preocupación por su forma de caminar, por esa posible desviación de la columna que padece, pero ella solo se molestó conmigo. Me dijo que era un entrometido y exagerado.

Doctora, solo me preocupé por su salud. Las últimas veces que hemos salido, también me di cuenta de que arrastra los pies como si fuera una anciana. No sé si antes hacía eso o lo hace para molestarme, pero ese sonido me parece insoportable. Tal vez deba alejarme de ella para que entienda, ¿qué me aconseja hacer?

OJO CONSEJO:

Dice mucho de ti que te preocupes por su salud. Trata de convencerla para que vaya al médico antes de que su problema se complique. Espero que ella sepa entender.

