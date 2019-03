Mi pareja odia la música cumbia

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Alex (30 años, San Juan de Lurigancho). Señora Moro, soy un joven que hace 7 años decidió venir a vivir a Lima a estudiar y trabajar. Nací en Piura, mi plato favorito es la Malarrabia y me encanta escuchar cumbias. Sin embargo, he tenido que recopilar y descargar las canciones, porque en algunas plataformas de música no están todos los discos y grupos que me agradan.

El motivo por el que le escribo no es porque aquí se escuche siempre las mismas canciones o grupos en la radio, sino porque no comprendo por qué mi novia no puede compartir conmigo un poco de mis gustos.

Hace un año inicié una relación con Fabiola. Precisamente, la conocí en la fiesta de un amigo del trabajo y recuerdo que la primera pieza que bailamos juntos fue la canción “Apostemos que me caso” del Grupo 5. Desde el primer momento nos llevamos bien y al poco tiempo empezamos a salir, e iniciamos una relación. No obstante han sido contadas las veces que hemos bailado cumbia. A Fabiola le gusta más el reggaetón y, pese a que a mí no me agrada, por ella lo he bailado y hasta hemos ido a conciertos juntos, pero ella no puede hacer lo mismo por mí.

Fue hace un par de semanas que la invité al cumpleaños de una tía mía que vive en Chorrillos. Ella aceptó gustosa, pero prefirió estar sentada casi todo el tiempo o conversando con mis primas. Casi toda la fiesta me pasé bailando con mis familiares. Quería que mi familia me viera bailando con Fabiola alguna conocida cumbia, pero no fue así.

Cuando la dejé en su casa, me repitió que odiaba las cumbias. ¿Qué hago?

OJO CONSEJO:

Querido, conversa con ella. Todas las relaciones consisten en dar y recibir comprensión, de lo contrario se desgasta. No es posible que solo uno se adapte y el otro no.

HAY MÁS...