Mi pareja odia a mi abuelita

Por: Magaly Moro

Lucía (32 años, Puente Piedra). Doctora Moro, llevo una relación de tres años con Juan Carlos, a quien conocí en una reunión de mi barrio.

Desde un primer momento, nos agradamos y al poco tiempo iniciamos una relación. Por mi parte, nunca tuve algún problema con la familia de Juan Carlos. Siempre busqué caerle bien a su mamá; sin embargo, él jamás hizo el esfuerzo por mantener una relación con mi abuelita, quien es mi único familiar.

En un inicio, no le tomé importancia y pensé que sería cuestión de tiempo; pero al pasar los meses, el sentimiento de Juan Carlos por mi abuelita iba complicándose, ya que la ignoraba y hacía sentir que le fastidiaba su presencia.

Doctora, eso me dolió; pues “Mamalú”, como la llamo, me ha criado desde que era una bebé. Puedo decir que ella es como mi madre, porque la mía se fue cuando mi papá la abandonó. Luego de notar esa actitud déspota y malcriada con mi “Mamalú” cada vez que él me visitaba, decidí preguntarle qué le pasaba; él respondió que estaba cansado de ver a mi abuela “tirada y apestando en el sillón”. Cuando escuché eso, me enojé y sin pensarlo le tiré una cachetada. Sé que tal vez no fue lo correcto, pero entienda que estaba agrediendo a la mujer que ha velado por mí.

Juan Carlos, al verme con esa actitud, se quedó con los ojos llenos de furia. Sabía que él podía ser hiriente con sus palabras, pero sé que jamás me pegaría. Luego, con un nudo en la garganta, lo boté de mi casa. Ahora estoy confundida por lo que siento hacia Juan Carlos. ¿Qué hago? ¿Debería terminar con él?

OJO CONSEJO:

Lucía, tú misma tienes la respuesta. No puedes dejar de lado a tu abuelita por los berrinches de un hombre. Si él te ama, debe amar a los tuyos. Suerte.

