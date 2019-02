Mi pareja suda y me da asco

Por: Magaly Moro

Gabriela (23 años, Los Olivos). Señora Moro, le escribo porque sinceramente necesito un consejo. En setiembre del año pasado conocí a Mateo y al poco tiempo me pidió iniciar una relación. No estaba del todo convencida, porque habían transcurrido un par de meses tras haber terminado mi anterior relación. Sin embargo, Mateo hizo esmerados esfuerzos para tener mi atención y ganarse mi cariño. Tras salir por dos meses, le dije que sí. Desde entonces, todo ha sido genial a su lado.

No obstante, doctora, con la llegada del verano me di cuenta de que Mateo suda mucho. La primera vez que noté este detalle fue cuando lo fui a ver en un partido de su barrio. Pensé que era normal que después de un encuentro deportivo alguien terminara todo mojado y no le di importancia en ese momento. Luego, quedamos en vernos un día para almorzar y me percaté de que su polo estaba mojado en la espalda y en la parte de las axilas. No le dije nada, pues no quise avergonzarlo.

Desde que iniciamos la relación, nunca habíamos tenido intimidad, hasta que llegó la situación que creíamos oportuna, nuestro segundo mesario. Queríamos que fuera especial: él compró velas aromáticas para ambientar el cuarto y yo me compré una lencería. Sin embargo, doctora, me pareció un encuentro desagradable, ya que a los pocos minutos me encontré bañada en sudor. Me pareció tan desagradable que no sentí placer. Después de ello, me duché porque no me sentía cómoda. Doctora, no sé si quisiera volver a tener relaciones con mi enamorado, pues me da asco el sudor. ¿Qué me aconseja?

OJO CONSEJO:

Querida, es importante la comunicación con tu pareja. Cuéntale cómo te sentiste y estoy segura de que encontrarán una solución para que disfruten de su amor.

